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حوادث

ضرب وتعذيب بالنار، اعترافات صادمة للمتهمين بقتل طفلة الهرم

حبس عاطل متهم، فيتو
حبس عاطل متهم، فيتو

أدلى عاطل متهم بقتل نجلة زوجته البالغة من العمر 3 سنوات بالاشتراك مع والدتها وإلقاء جثتها في صندوق قمامة بدائرة قسم شرطة الهرم، بسبب تبولها اللاإرادي باعترافات تفصيلية أمام نيابة الهرم

وقال المتهم إنه تزوج المتهمة الثانية ولديها طفلة وعاشا سويًّا وكانت ابنتها الصغيرة مصابة بمرض التبول اللارادي وقد مل من كثرة شراء البامبرز لها.  

واضاف المتهم أنه كان يقوم بضرب الطفلة لمنعها من التبول اللاإدراي ظنًّا منه أنها تفعل ذلك بسبب سوء تربية، وكان يقوم بتسخين ملعقة ولسعها بها في جسدها.  

وقالت أم الطفلة وهي المتهمة الثانية إنها اشتركت مع المتهم في تعذيب نجلتها، حيث كانت عندما ترى ابنتها وقد تبولت على نفسها تقوم بضربها على وجهها وتعضها وتضربها بخشبة على جسدها. 

وكان أهالي منطقة كعبيش بدائرة قسم شرطة الهرم عثروا على جثة طفلة ترتدي كامل ملابسها ملقاة بأحد صناديق القمامة، فأبلغوا الشرطة التي انتقلت إلى مكان الحادث وبفحص الجثة تبين وجود آثار تعذيب على جسدها النحيل وأنها توفيت نتيجة تعرضها للكدمات وجروح قبل وفاتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفلة صغيرة بأحد شوارع المنطقة وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى أن أم الطفلة وعشيقها وراء قتل الطفلة وتم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.  

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نيابة الهرم قسم شرطة الهرم منطقة كعبيش النيابة العامة

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