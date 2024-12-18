حبس عاملة نظافة وعشيقها بتهمة قتل ابنة الأولى في الهرم

أمرت نيابة الهرم بحبس عاملة نظافة وعشيقها متهمين بقتل ابنة الأولى البالغة من العمر 3 سنوات وإلقاء جثتها في صندوق قمامة بدائرة قسم شرطة الهرم، بسبب تبولها اللا إرادي 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

البداية عندما عثر أهالي منطقة كعبيش بدائرة قسم شرطة الهرم على جثة طفلة ترتدي كامل ملابسها ملقاة بأحد صناديق القمامة، فأبلغوا الشرطة التي انتقلت إلى مكان الحادث وبفحص الجثة تبين وجود آثار تعذيب على جسدها النحيل وأنها توفيت نتيجة تعرضها للكدمات وجروح قبل وفاتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفلة صغيرة بأحد شوارع المنطقة وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى أن أم الطفلة وعشيقها وراء قتل الطفلة وتم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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