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حوادث

اليوم، محاكمة شخصين بتهمة قتل زوج شقيقتهما في دار السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة شقيقين متهمين بقتل زوج شقيقتهما في منطقة دار السلام.

 

وجاء في أمر إحالة المتهمين “رضا. ن. ك” وشقيقه “محمد”، أن المتهم الأول اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض سنجة، فيما قام المتهم الثاني ممسكا بمطواة مسددا له عدة طعنات وأسقطاه غارقا في دمائه.

وقال المتهم الأول إنه كان يسير بأحد شوارع المنطقة، وفوجئ بنجل شقيقته مستقلا توك توك، يعمل عليه وبصحبته شقيقه.

وأضاف المتهم الأول أنه فوجئ بقيام نجل شقيقته بالبصق على وجهه، فتمكن من استقلال التوك توك معه بالخلف وطلب منه التوقف، وحال معاتبته لنجل شقيقته، حدثت مشادة تطورت لمشاجرة مرة أخرى.

وأضاف المتهم أنه اعتدى على نجل شقيقته بسلاح أبيض سنجة، كانت بحوزته، فأصابه بجرح قطعي بكف اليد.


وأوضح المتهم أنه ذهب إلى مسكن شقيقته قائلا: أخدت حقي وعورتهم، إلا أنه فوجئ بقدوم المجني عليه لمعرفة تفاصيل ما حدث، وتطور الحديث إلى مشاجرة بين الطرفين، وحضر المتهم الثاني ممسكا سلاحا أبيض مطواة، واشترك مع شقيقه واعتديا على زوج شقيقتهما ما أسفر عن مقتله.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة دار السلام دار السلام

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