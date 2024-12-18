إصدار العدد الرابع من IPC JOURNAL  لـمجمع الإسماعيلية الطبي(صور)

أصدرت إدارة مكافحة العدوى بمجمع الإسماعيلية الطبي العدد الرابع من مجلة IPC JOURNAL.

ونظم مجمع الإسماعيلية الطبي فعاليات توعوية، احتفاء بإصــدار العدد الرابع مخصصة لتسليط الضوء على كيفية تعريف حالة عدوى مجرى الدم المرتبطة بتركيب القسطرة الوريدية المركزية، فضــلًا عن استعراض الحزم الوقائية اللازمة لمنـع هذا النوع من العدوى.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

أبرز الحضور خلال الفعاليات

شهدت الفعاليات بحضور الدكتور محمد سامي مدير الفرع، مشاركة فعالة من الأطقم الطبية من أقسام العنايات، حيث تم تبادل المعرفة والخبرات حول طرق الوقاية،والتقليل من مخاطر العدوى.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

وتضمن العدد الرابع من المجلة مقالات علمية وأبحاث تتعلق بعدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية، مع تقديم نصائح وإرشادات عملية للأطباء والممارسين الصحيين حول كيفية تجنب إصابة المرضى بهذا النوع من العدوى.

التزام المجمع الطبي بمعايير الرعاية الصحية

تأتي هذه المبادرة في إطار التزام المجمع الطبي بتعزيز جودة الرعاية الصحية في الإسماعيلية وتوفير بيئة آمنة للمرضى، مما يسهم في تحسين نتائج العلاج وتقليل المخاطر المرتبطة بالعدوى.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو



وأعد ونسق للفاعلية فريق إدارة مكافحة العدوى بالمجمع الطبي برئاسة الدكتورة منال منير، واشراف الدكتور بولا عريان مدير إدارة مكافحة العدوى بالفرع.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز معاييــر مكافحة العدوى في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية.

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