محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير ورصف طريق شطا

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، طريق شطا بمدخل المحافظة، وذلك خلال الجولة التى أجراها اليوم الاثنين، للوقوف على آخر المستجدات المشروع.

محافظ دمياط يتابع الأعمال الجارية لرصف طريق شطا بمدخل المحافظة

تابع "المحافظ" الأعمال الجارية لرصف الطريق وكذا الموقف التنفيذى الحالى بهذا المشروع الذى يتضمن التطوير الشامل للطريق بدايةً من نقطة التقاء المدخل مع الطريق الدولى الساحلي بطول ٢٨٠٠ متر طولى ليصبح كل اتجاه ٣ حارات مرورية بعرض ٣.٣ متر للحارة الواحدة باجمالى ١٠.٧ متر للاتجاه الواحد، بالإضافة إلى حارة خدمة بعرض ٣.٥ متر بالاتجاه الأيمن من دمياط إلى بورسعيد وإنشاء أرصفة، علاوة على إنشاء جزيرة وسطى ليصبح العرض الكلى ٣٠ متر وإنشاء أعمدة إنارة وأعمال الزراعة لجانبى الطريق وإنشاء شبكة رى حديثة وشبكة لصرف مياه الأمطار.

محافظ دمياط يتابع الاعمال الجارية لرصف طريق شطا

محافظ دمياط يؤكد على ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ لأهمية هذا الطريق الحيوى الذى يُعد المدخل الرئيسي للمحافظة

بحث"الدكتور أيمن الشهابى"، خطة المرحلة المقبلة بالمشروع وأكد على ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ وذلك نظرًا لأهمية هذا الطريق الحيوى الذى يُعد المدخل الرئيسي للمحافظة.

محافظ دمياط في منطقة شطا

وخلال مروره بطريق شطا، وجه "المحافظ" رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برصد أى مخالفات او تعديات على حرم الطريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وسرعة التعامل مع حالة خطورة داهمة لمبنى للحفاظ على سلامة المواطنين.

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