الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير ورصف طريق شطا

محافظ دمياط, ڤيتو
محافظ دمياط, ڤيتو

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، طريق شطا بمدخل المحافظة، وذلك خلال الجولة التى أجراها اليوم الاثنين، للوقوف على آخر المستجدات المشروع.

محافظ دمياط يتابع الأعمال الجارية لرصف طريق شطا بمدخل المحافظة

تابع "المحافظ" الأعمال الجارية لرصف الطريق وكذا الموقف التنفيذى الحالى بهذا المشروع الذى يتضمن التطوير الشامل للطريق بدايةً من نقطة التقاء المدخل مع الطريق الدولى الساحلي بطول ٢٨٠٠ متر طولى ليصبح كل اتجاه ٣ حارات مرورية بعرض ٣.٣ متر للحارة الواحدة باجمالى ١٠.٧ متر للاتجاه الواحد،  بالإضافة إلى حارة خدمة بعرض ٣.٥ متر بالاتجاه الأيمن من دمياط إلى بورسعيد وإنشاء أرصفة، علاوة على إنشاء جزيرة وسطى ليصبح العرض الكلى ٣٠ متر وإنشاء أعمدة إنارة وأعمال الزراعة لجانبى الطريق وإنشاء شبكة رى حديثة وشبكة لصرف مياه الأمطار.

محافظ دمياط يتابع الاعمال الجارية لرصف طريق شطا
محافظ دمياط يتابع الاعمال الجارية لرصف طريق شطا

 

 

محافظ دمياط يؤكد على ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ لأهمية هذا الطريق الحيوى الذى يُعد المدخل الرئيسي للمحافظة

 

بحث"الدكتور أيمن الشهابى"، خطة المرحلة المقبلة بالمشروع وأكد على ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ  وذلك نظرًا لأهمية هذا الطريق الحيوى الذى يُعد المدخل الرئيسي للمحافظة.

 

محافظ دمياط في منطقة شطا
محافظ دمياط في منطقة شطا

وخلال مروره بطريق شطا، وجه "المحافظ" رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برصد أى مخالفات او تعديات على حرم الطريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وسرعة التعامل مع حالة خطورة داهمة لمبنى للحفاظ على سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الاعمال الجارية الوحدة المحلية لمركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية محافظ دمياط مدينة دمياط يق الدولي الساحلي مشروع تطوير سلامة المواطنين

مواد متعلقة

نائب محافظ دمياط تفتتح معرض "مبادرة جديدة" لتسويق منتجات المدارس (صور)

وزير الإسكان: تنفيذ شبكة الصرف الصحي الداخلية بمنطقة الرابية

محافظ دمياط يتابع موقف تنفيذ مشروعات رفع كفاءة ورصف الطرق

محافظ دمياط يتفقد أعمال تطوير طريق شطا

محافظ دمياط يتابع مشروع إنشاء جراج معدات "الديوان العام"

محافظ دمياط يتفقد الأعمال الجارية لرصف منطقة الشهداء

أبرزها إصدار لائحة قانون تشغيل المنشآت الصحية، 18 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء

محافظ دمياط يتابع موقف تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي

الأكثر قراءة

سيارات إسعاف ومطافئ ومصابين، ماذا حدث داخل مدرسة هشام شتا بالجيزة؟ (صور)

حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2024 (بث مباشر)

ضبط 1.2 طن مخدرات، مقتل 3 عناصر إجرامية والقبض على 22 آخرين في مواجهات مع الشرطة (صور)

صحيفة سويسرية تكشف الراتب الحقيقي لمدرب الزمالك الجديد وسر فسخ عقد جوميز

استبعاد مفاجئ ونتائج متراجعة، ماذا قدم منتخب رفع الأثقال في بطولة العالم؟ (تقرير)

شاهد، لحظة إقتحام جزيرة أسيوط واشتباكات عنيفة مع الشرطة

أخبار الأهلي، جلسة معلول وتأمين خليفة كولر وتحرك جديد لضم تريزيجيه

أول تصريح منسوب للأسد بعد هروبه من سوريا

منوعات

المزيد

مركبة برسفيرنس تحقق إنجازا تاريخيا على سطح الكوكب الأحمر

وول ستريت: إيلون ماسك لا يستطيع الوصول للبيانات السرية الخاصة بشركة SpaceX

بعد عقود من الثبات، تحرك أكبر جبل جليدي في العالم

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين 16-12-2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الروسي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لن يقبل الله توبتهم (فيديو)

أحاديث الرسول عن أرض الشام، والفتن الواقعة فيها وعلامات الساعة المتعلقة بها

تفسير حلم المأذون في المنام وعلاقته بالترقية في العمل قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية