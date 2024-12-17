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احتفال مجلس أمناء دمياط الجديدة باليوم العالمي لذوي الهمم (صور)

احتفال مجلس أمناء
احتفال مجلس أمناء دمياط باليوم العالمي لذوي الهمم، فيتو

 شهد اليوم الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، الذى نظمته جمعية الرياضيين لرعاية متحدى الإعاقة بدمياط الجديدة برئاسة الكابتن صبرى البرعى، بنادي وشاطئ قادرون بلاج بمنطقة النرجس للشواطئ المميزة بدمياط الجديدة، بحضور المهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز وأمين سر مجلس الأمناء، والمهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين، والنائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ، وبعض رموز العمل المجتمعى بمحافظة دمياط.

بدأت فعاليات الاحتفال بالقرآن الكريم من أحد أبطالنا من ذوى الهمم المميزين.

 

مجلس الأمناء وجهاز المدينة لن يدخرا جهدا فى سبيل إسعاد ذوى الهمم 

وفى كلمته، عبر الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء، عن سعادته بالمشاركة فى تلك الاحتفالية، وسط أبنائنا من ذوي الهمم وذويهم، مؤكدا أن مجلس الأمناء وجهاز المدينة لن يدخرا جهدا فى سبيل إسعاد ذوى الهمم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم البيضاء النقية.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمؤسسات الدولة المصرية، بالاهتمام بذوى الهمم من أجل ضمان حقوقهم الاجتماعية، وبذل الغاية الواجبة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم وأسرهم.

وفى ختام الاحتفالية، كرم رئيس مجلس الأمناء والحضور أبطالنا من ذوى القدرات الخاصة وأصحاب الهمم ومدربيهم المميزين فى السباحة والكاراتيه والرياضات المختلفة.

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