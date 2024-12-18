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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 18-12-2024 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، فيتو

استقرت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، عند أسعار الأمس، وتراوحت  أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء، ما بين 75 و82 جنيهًا للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيهًا.


كما تراوحت أسعار الفراخ البلدي ما بين 100 و110 جنيهًا، وأسعار البط المولر ما بين 90 جنيهًا، و95 جنيهًا للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85 جنيهًا و90 جنيهًا، والبط البلدي هجين ما بين  100 جنيهًا و110 جنيهًا، والبط البلدي الحر تربية بيتي 115 جنيهًا، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 115 جنيهًا، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 130 و140 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه 170 و175 جنيهًا، وفي السوبر ماركت 190 جنيهًا، وكيلو الأوراك 90 جنيهًا، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيهًا، كيلو صدور بالعظم 130 جنيهًا، كيلو الدبابيس 130 جنيهًا، كيلو شيش طاووق 170 جنيهًا، كيلو حمام كداب 130 جنيهًا، كيلو كبدة صافي 115 جنيهًا، كيلو بانيه استربس صوبع 180 جنيهًا، كيلو بانيه شاورما مكعبات 180 جنيهًا، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 180 جنيهًا، كيلو الأجنحة 67 جنيهًا، كيلو الهياكل 47 جنيهًا.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيهًا، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيهًا حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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