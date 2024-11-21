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تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية بقري إبشواي وإطسا

القوافل الطبية
القوافل الطبية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقرية سنرو البحرية مركز إبشواي، وقرية الجعافرة وعزبة قلمشاه بمركز إطسا، وشارك في القافلة إحدى الجمعيات الخيرية، ومستشفى جامعة الفيوم.

معايير اختيار المستفيدين من قوافل التضامن

وقال جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع مستشفي جامعة الفيوم،  ويستفيد من الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير وضعت مسبقا، أهمها أن تكون الأسر بلا عائل، أرامل أو أيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من  العمل.

خدمات القافلة المجانية

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، وتحملت الجمعية المشاركة في القافلة نفقات انتقال المرضى من منازلهم إلى مستشفى جامعة الفيوم ذهابا وعودة، وتم صرف العلاج وإجراء جراحات العيون المختلفة وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية بالمجان.

دور الجمعيات الأهلية في تخفيف أعباء الأسر غير القادرة

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إلى أن الجمعيات الأهلية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها  تنظيم القوافل الطبية، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير الأولى بالرعاية.

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كما قدمت الجمعيات  الأهلية المساعدات اللازمة الي شرائح  الأسر الفقيرة بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

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