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محافظات

تحصين 652 ألف ماشية ضد مرض حمى الوادى والقلاعية بالشرقية

تحصين 652 ألف ماشية
تحصين 652 ألف ماشية

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أنه في إطار الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤م،تم تسير حملة تحصين اليوم.

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تشكيل 180 لجنة لتحصين الماشية 

 وقامت المديرية عن طريق  (١٨٠ ) لجنة بتحصين ( ٦٥٢ ألفا و١٦٨ ) رأس ماشية ما بين تحصين ( ٣٣١ ألفا و٣٥٩) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٣٢٠ ألف و٨٠٩) رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، فضلًا عن ترقيم وتسجيل (٧٥٣١ ) رأس ماشية وذلك خلال الإسبوع الرابع من إنطلاق الحملة. 

عقد 2234 ندوة وجولة ارشادية 

وأشار مدير مديرية الطب البيطري  محافظة الشرقية أن المديرية نظمت زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد (٢٢٣٤ ) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية وذلك لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

الانتقال إلى المربين فى أماكنهم 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين  باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها  .

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محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي  .

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اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية الحملة القومية الثالثة تحصين ضد الحمى القلاعية تحصين ضد حمى الوادى المتصدع

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