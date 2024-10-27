محافظ الإسماعيلية يكلف بالمرور على القطاعات الخدمية بالتل الكبير

كلف اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لجنة المتابعة بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة سير العمل بمركز ومدينة التل الكبير.

المستهدف من عمل اللجنة

حيث تستهدف اللجنة متابعة قطاعات الصحة، النظافة، التموين، التعليم، والطرق؛ للوقوف على مستوى الأداء وسير العمل.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

حل كافة المشكلات بشكل علمي

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الموضوعات المتعلقة سوف يتم حلها بشكل علمي، قائم على أسس علمية سليمة ودراسات قابلة للتطبيق؛ لضمان تأدية الخدمات على أكمل وجه بما يحقق تحسين جودة الحياة للمواطن على أرض المحافظة.



جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، لمتابعة كافة المشروعات بجميع القطاعات الخدمية بنطاق مركز ومدينة التل الكبير.

متابعة سير العمل بالقطاعات بمركز ومدينة التل الكبير



وذلك بهدف متابعة سير العمل بمدينة التل الكبير والوقوف على المشكلات التي قد تعوقها عن العمل بكفاءة، بهدف تحسين معدلات العمل وإنهاء المشروعات الجارية ضمن التوقيتات المحددة مسبقًا، وذلك في إطار الحرص على تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة وخاصة مركز التل الكبير موضع الاجتماع.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وهذا بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني، الدكتورة رشا فرحان مدير عام مكتب متابعة المحافظ، اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة التل الكبير ونائبه، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، مديري عموم مديريات الصحة، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الطرق والنقل، الإسكان، الزراعة، وممثلي مديريات الموارد المائية والري، الطب البيطري، التربية والتعليم، العمل، رئيس قطاع الشبكات للشمال والجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ومديري عموم إدارات التفتيش المالي والإداري والشئون المالية والإدارية، التخطيط والمتابعة، الشئون القانونية، الحسابات الخاصة والعامة، الموارد البشرية، وممثلي الشركة المصرية للاتصالات وشركة تاون جاس.

استعراض المشروعات الجارى إنجازها

كما تم استعراض المشروعات الجارية والحالية في قطاعات التموين، الغاز، الكهرباء، الأبنية التعليمية، الطرق، الزراعة، التضامن، الإسكان، التربية والتعليم، الشباب والرياضة والصحة والطب البيطري والتي تخدم مركز ومدينة التل الكبير بأكمله.

ومن المقرر أن يكون هناك زيارة موسعة لمركز ومدينة التل الكبير خلال الأيام القليلة القادمة.



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