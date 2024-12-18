إحالة أوكرانية متهمة بالاعتداء على سيدة بالتجمع الخامس للمحاكمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة أوكرانية تعدت على سيدة قاطنة بالتجمع الخامس بعد اصطدام سيارة السيدة الأوكرانية بسيارة متوقفة، وانقلاب السيارة المتحركة الي محكمة الجنح.

وكانت مباحث التجمع الخامس تلقت بلاغًا باعتداء سيدة أوكرانية على سيدة مصرية بعد اصطدام سيارة الأوكرانية بسيارة متوقفة داخل كمباوند شهير.



بالفحص تبين صحة البلاغ وقيام السيدة الأوكرانية بالتعدي بالضرب والسب والقذف بألفاظ خادشة على السيدة المصرية، وتم اصطحابهما إلى مقر قسم شرطة التجمع الخامس لمباشرة التحقيقات.

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