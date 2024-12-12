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حوادث

"عاتبهم على ضرب شقيقه"، تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل شاب في الشرابية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة  جنح الشرابية حبس عاطلين بتهمة قتل شاب  بمنطقة الشرابية 15 يومًا علي ذمة التحقيق. 
مقتل شاب في الشرابية
البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين 3 شباب في منطقة الشرابية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين 3  أشخاص بسبب قيام المتهمين بضرب شقيق المجني عليه الأصغر.

وكشفت التحريات انه عندما توجه المجني عليه لمعاتبة المتهمين نشبت بينهما مشاجرة استخدم فيها الطرف الأخير سلاح أبيض وطعنوا به الأول فأسقطوه غارقًا في دمائه.

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محكمة جنح الشرابية منطقة الشرابية مديرية أمن القاهرة

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