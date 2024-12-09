الإثنين 09 ديسمبر 2024
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عصام كامل

عصام كامل

يريفان.. عاصمة لها تاريخ (1)

في المدن القديمة ترى ملامح الحضارة بادية على وجوه الناس ومنحوتة على الجدران وفي الحواري العتيقة والأزقة وعلى الأرصفة، وعلى قمم الجبال المحيطة وهناك حيث لا يزال الفلاح القديم يمد الحداثة بألوان صبغها التاريخ على تجاعيد البشر لا تمحو الماضي التليد بل تضيف إليها من حكايات البشر مع الفن والثقافة ما يجعل الماضي حاضرا ومهيمنا على أحداث الحاضر.

 

ويريفان واحدة من أقدم المدن التي سكنها الإنسان ومهد تربتها وأقام فيها القلاع والبيوت عندما كان أكثر من نصف الكرة الأرضية يسكن العشش والكهوف، يريفان مدينة ظهرت إلى النور قبل ثمانمائة عام من قبل الميلاد لتشهد مولد واحدة من أقدم الحضارات الإنسانية.

ويريفان عاصمة الدولة الأرمينية لا تزال تسكن محيط جبل أرارات وتطل عليه من زاوية تاريخية، عرف الأرمني القديم طريقه إليها عندما أنشأها على نهر هوارزدن أكبر أنهار أرمينيا وعلى مساحة من ذلك السهل الفسيح الذي يحيط بجبل أرارات الذي أصبح واحدا من أهم مفردات الهوية الأرمينية.

 

من قلب ميدان التحرير أو ميدان الجمهورية حيث تضيء المنطقة كلها شجرة عيد الميلاد التي احتفل سكان العاصمة بإضاءتها أمس في احتفالية حظيت بحضور جماهيري كثيف وشهد الحفل من مظاهر الفرح إطلاق الألعاب النارية التي ألقت بأنوارها ومزيج ألوانها على سطح مياه النهر القديم.

 

في مثل هذه الأيام من العام 2020م كانت أرمينيا تقيم المنتدى العالمي الرابع لمكافحة الإبادة الجماعية وسط حضور خجل بسبب جائحة كورونا التي هددت البشرية كلها، ولم تقف حجر عثرة في طريق الإنسان الأرميني ليذكر العالم بأن الإنسانية تستحق أن نعمل ونعمل من أجل إيقاف نزيف الدم المسفوح، في حروب لا طائل منها ولا عائد إلا الخراب والدمار ونشر الفوضى.

 

ويريفان على موعد بعد غد مع إطلاق النسخة الخامسة للمنتدى العالمي لمكافحة الإبادة الجماعية وسط حضور عالمي وإقليمي ودولي لمناقشة كل ما يمكن للبشرية أن تقدمه درءًا لمفاسد الساعين بين الناس بالقتل والتدمير والفصل العنصري والإبادة الجماعية. 

 

بشار الأسد وسقوط الطغاة

.. وما أدراك ما غزة


وعلى عاتق العواصم الحضارية القديمة تلقى المسؤوليات الإنسانية إيذانا بأدوار رسم تفاصيلها التاريخ، تاريخ الإنسان مع الحضارة ومقاومة الظلم ونشر الأمان والقيم، وهنا على أرض أرمينيا وفي قلب عاصمتها يجتمع العالم لخلق أدوات إنذار قبل وقوع كارثة الإبادة الجماعية.. وللإبادة قصة حزينة مع شعب أرمينيا نتناولها في مقالات قادمة من حكايات يريفان تحت شعار "نسامح ولكن لا ننسى".

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جبل أرارات يريفان أرمينيا المنتدي العالمي لمكافحة الإبادة الجماعية الابادة الجماعية للارمن

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