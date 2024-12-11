يريفان..عاصمة لها تاريخ ( 3 )

الشتات

مع بدايات المآسى الأرمينية مع عمليات القتل الممنهجة في أزمان غابرة وأخرى حديثة لم تكن المذابح والمجازر التي ارتكبها الأتراك العثمانيون نهاية المطاف فقد هجرت أعداد غفيرة إلي بلاد مجاورة وأخري بعيدة فكانت المأساة المستمرة..كارثة الشتات.

وإذا كان عدد سكان أرمينيا الذين يعيشون على أرضها حوالى الملايين الثلاثة فإن الأرمن في الشتات تتراوح أعدادهم بين الملايين الستة والملايين الثمانية عاشوا تجارب الغربة والإقامة في بلاد غربية تعاطفت مع قضيتهم فعاشوا وقدموا نماذج إنسانية مدهشة في العطاء الإنساني.

ورغم إيجابية التعاطي الدولي مع شتات الأرمن إلا أنهم ظلوا غرباء يتوقون إلى العودة رغم ارتباطاتهم الجديدة مع أوطان أخري تجانسوا فيها ولكنهم لم يذوبوا وظلت الهوية الأرمينية الشغل الشاغل،تتناقلها الأجيال من جيل إلى جيل ومع تلك الهوية ورث الأبناء القصص الدامية حول المذابح التي راح ضحيتها أجدادهم.

تشتت الفارون من حجيم الإبادة التركية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وجورجيا ولبنان وسوريا وأوكرانيا وإيران والأرجنتين وكندا وألمانيا وأستراليا والبرازيل وبلغاريا والعراق واليونان ومصر والأردن وفلسطين المحتلة وتركيا نفسها،فلم تنقطع صلتهم بالأرض الام ولم ينفصلوا عن تاريخهم.

ظل هناك شعبان أحدهما تشبث بالأرض وظل عليها والآخر فرضت عليه ظروف التهجير القصرى والمطاردة العثمانية والقتل الممنهج إلى الهروب إلى عوالم أخرى ومع مرور الزمن ظل الأرمني المهاجر أرمني النزعة والهوية ومع تتابع الأجيال ظلت القضية الأرمينية هي وعاء الوحدة الذي لم شمل المهاجر مع المقيم.

مارست الأجيال المتعاقبة من المهاجرين الأرمن كل ألوان العمل الدبلوماسي والثقافي من أجل الإبقاء على القضية حية في وجدان الأجيال الجديدة وظلت المفردات الثقافية لشعب قديم واحدة من أهم أدوات تفرده في بلاد المهجر شرقها وغربها شمالها وجنوبها.

ومع تجربة الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي مع بداية تسعينيات القرن الماضي سرت في العروق دماء جديدة ودبت الحياة في الشارع الأرمني إحياءً لذكرى الأجداد وإعادة طرح القضية الأرمينية في المحافل الدولية مع ضغوط مارسها الأرمن في أوساط البلاد الجديدة التي أصبحوا جزءا منها.

يقاوم الأتراك فكرة الاعتراف بالإبادة ويعمل الأرمن على دفع القضية يوما بعد يوم إلى مساحات اكثر رحابة فحققوا نجاحات لايمكن اغفالها ومن بين تلك النجاحات غير المنظورة أن ظلت القضية رغم موجات التغريب التي تحياها المنطقة برمتها هي قضية الجيل الجديد.

وظل طرح القضية الأرمينية واحدا من الشواغل الفكرية والثقافية والسياسية وهو المقاش العام الأكبر داخل المجتمع مهما تداخلت القضايا او طفت على السطح ملفات أخرى وبالطبع يعد المنتدى العالمي ضد جريمة الإبادة واحد من اهم المنصات الدولية التي تحظي باهتمام أممي وإقليمي ومحلي.

يشارك في النسخة الخامسة من المنتدى والتي تبدأ وقائع جلساتها صباح اليوم في العاصمة الأرمينية يريفان بحضور دولي كبير ومشاركة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش عبر كلمة مسجلة وعدد كبير من المهتمين بقضايا العنف والإبادة من كافة أنحاء العالم.

ونوالى المتابعة في مقالات قادمة

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