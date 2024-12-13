يريفان عاصمة لها تاريخ (4).. ضد الإبادة

صعدت بنا الحافلة إلى ربوة شاهقة وسط العاصمة الأرمينية يريفان، توقفت، هبطنا الواحد تلو الآخر، رجالًا ونساء، شبابًا وشيوخًا، ساسة ومفكرين وناشطين وصحفيين ومهتمين بحقوق الإنسان جئنا من عواصم مختلفة إلى حيث مقر انعقاد المنتدى العالمي الخامس ضد الإبادة الجماعية.



لا يزال تمثال ميسروب ماتدوتس على أريكته يطل بجبهته المهيبة على يريفان من علٍ وعن يساره يبدو الطفل الذي يمثل مستقبل هذه الأمة يتعلم ما صنعه أبو الهجائية الأرمينية منذ قرون طويلة ومن خلف التمثال يظهر المبنى العتيق الذي يحفظ ذاكرة الأرمن وتاريخهم.



ماتنادران.. هو متحف الوثائق ويعني باللغة الأرمينية حامل الوثائق أو حاميها أو دار الوثائق القومية ويحوي بين جدرانه عددًا ضخمًا من الوثائق والكتب المهمة تاريخيًّا وبعدد كبير من اللغات.. هنا انطلقتْ صباح أمس أعمال النسخة الخامسة من المنتدى العالمي لمكافحة الإبادة الجماعية.



ولأن لدى الأرمن جروحًا غائرة جراء ما جرى لشعبها على فترات من عمليات ذبح وقتل وتهجير قسرى على يد الدولة العثمانية التركية فان انعقاد المنتدى بالعاصمة الأرمينية يحمل بين طياته تاريخًا طويلًا من الجهاد الدبلوماسي لحث العالم على الاعتراف بمذابح الأرمن.



حظي اليوم الأول بحضور دولي وإقليمي ومحلي كبير حيث بدأ الرئيىس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان الكلمة الافتتاحية بالجلسة الأولى وتناول فيها ما يجب أن يكون عليه العالم وضرورة وضع مؤشرات وأدوات تنبيه وتحذير مبكر لمنع وقوع جريمة الإبادة الجماعية، خصوصًا أننا نعيش عالمًا مضطربًا بشكل مروع.



"للأسف، في عالم يعاني الانقسامات وانعدام الثقة والعنف، لا يزال شبح الإبادة الجماعية المظلم يطاردنا"، هذا أخطر وأهم ما جاء في رسالة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والتي وجهها للعالم من خلال المنتدي العالمي الخامس ضد الإبادة الجماعية.



وقال جوتيريش إنه علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتحديد علامات الإنذار المبكر ودق ناقوس الخطر، وقال الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته إن أفضل طريقة لتكريم الضحايا والناجين من الإبادة الجماعية هي تكثيف الإجراءات الرامية إلى منع هذه الجريمة الوحشية.



ولم تكن كلمة رئيس لاتفيا السابق إيجيلز ليفيتس إلا جرس إنذار موجه للعالم من العاصمة الأرمينية، فحسب وجهة نظره فإن منع الإبادة الجماعية هو أحد أهم العوامل التي يواجهها المجتمع الدولي والقانون الدولي، مشددًا على أن منع جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المماثلة هي وظيفة بالغة الأهمية للمجتمع الدولي.

ومن المهم أن نفهم أن العدالة والقانون الدولي يجب أن يصبحا في غاية الأهمية كآلية لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم، حتى لو كان القانون الدولي يعاني بعض أوجه القصور، فإنه لا تزال لديه أدوات لمنع جرائم الإبادة الجماعية وتعزيز الإرادة السياسية لتقديمهم إلى العدالة من أجل احترام القانون الدولي مساعدة المحاكم الدولية على معاقبة مرتكبي الجرائم والإبادة الجماعية.



ومع تداعيات المشاركة الدولية الفعالة في المنتدى العالمي الخامس ضد الإبادة الجماعية تؤكد يريفان أن دورها التاريخي والتزامها الأدبي والحضاري أمام شعبها يفرضان عليها اقتناص كل الفرص الممكنة للعمل على مواجهة جريمة الإبادة الجماعية وفي القلب منها نزع الاعتراف الدولي بما جرى لشعبها على يد الأتراك العثمانيين.

وغدًا لا تزال للقصة بقية

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