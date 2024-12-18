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حوادث

إحالة سائق سيارة متهم بدهس عامل في الشروق للمحاكمة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت  نيابة الشروق بإحالة سائق سيارة متهم بدهس عامل أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن مصرعه، لمحكمة الجنح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوفاة عامل بدائرة قسم شرطة الشروق متأثرًا بإصابته إثر اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.

على الفور تم تشكيل فريق من رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة، وتمكن من تحديد هوية قائد السيارة المتسبب فى الحادث، من خلال فحص كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط المنطقة التى شهدت الحادث، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة موضحا أنه أثناء سيره بسيارته، فوجئ بالمجني عليه يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من تفاديه فى الوقت المناسب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهم إلى  النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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نيابة الشروق مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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