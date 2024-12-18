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محافظات

مصرع سيدة صدمتها سيارة طائشة أمام كلية الشريعة والقانون بطنطا

إسعاف
إسعاف

لقيت سيدة في العقد الثالث من العمر مصرعها في حادث تصادم مروع وقع أمام كلية الشريعة والقانون بمنطقة سبرباي في مدينة طنطا.

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مصرع شاب في حادث تصادم سيارتين بطريق "بسيون -طنطا"

بلاغ للأجهزة الأمنية بحادث سير

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من نقطة مستشفى طنطا الجامعي بوصول "ولاء السيد حميدة" تبلغ من العمر 34 عامًا، مقيمة في قرية سبرباي بإصابات متفرقة ولقيت مصرعها فور وصولها.

صدمتها سيارة مسرعة

علي الفور انتقلت قوات الشرطة وبالتحري تبين أن الضحية تعرضت للدهس بواسطة سيارة كانت تسير بسرعة عالية، مما أسفر عن تعرضها لإصابات بالغة تم نقلها على الفور إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة لكنها فارقت الحياة قبل أن تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذها.

التعرف على تفاصيل الواقعة

ومن جهتها تباشر الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية التحقيقات في الحادث، حيث جرى التعرف على تفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق المتسبب في الحادث وتجري الآن إجراءات الدفن للسيدة المتوفاة في مستشفى طنطا الجامعي.

مصرع شاب في حادث تصادم سيارتين بطريق "بسيون -طنطا"

لقي شاب من مدينة بسيون بمحافظة الغربية مصرعه منذ قليل في حادث مروري على طريق بسيون -طنطا وتحديدًا أمام مدرسة برما الصناعية.

مصرع شاب اصطدمت سيارته بأخرى

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا بوقوع حادث أمام مدرسة برما وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث وتبين أن السيارة التي كان يقودها الشاب ويدعى "مصطفى ماهر صحصاح" اصطدمت بسيارة أخرى مما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة توفي على إثرها في مكان الحادث.

فتح تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة كما تم نقل جثمان الشاب إلى مستشفى بسيون المركزي في حين تم فتح تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه.

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