أول فيديو لنقل مصابي حادث مستشفى الصدر بقنا

حصلت "فيتو" على أول فيديو لنقل مصابي حريق مستشفى الصدر بمحافظة قنا، وذلك أثناء نقلهم للمستشفى العام عقب اندلاع الحريق مباشرة.

محافظ قنا يتفقد موقع حريق مستشفى الصدر

وتفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، موقع حريق مستشفى الصدر للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة أسبابه، وذلك عقب نقل المصابين لمستشفى قنا العام.

ووجه بنقل جميع المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم نقل 15 حالة أخرى بشكل احترازي من المقيمين بالأقسام الداخلية بمستشفى الصدر حرصًا على سلامتهم.

تقديم الخدمة الطبية لمصابى حادث حريق مستشفى الصدر بقنا

وعقب نقل المصابين، قام المحافظ بزيارة المرضى بمستشفى قنا العام للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تلقيهم العناية الطبية الكاملة، ووجه بتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم لحين تماثلهم للشفاء.

النيابة تستمع لأقوال المصابين في حادث حريق مستشفى الصدر بقنا

وكان فريق من النيابة العامة بمحافظة قنا، انتقل إلى مستشفى قنا العام للاستماع لأقوال مصابى حريق مستشفي الصدر وصولا لمعرفة أسباب الحادث.

محافظ قنا يتفقد مصابي حريق مستشفى الصدر ويطمئن على حالتهم

وكان الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، انتقل، إلى مستشفى قنا العام للاطمئنان على حالة مصابي حريق مستشفى الصدر.

وكانت “فيتو” حصلت على أول صور لمصابي الحريق عقب نقلهم لمستشفى قنا العام.

حيث اندلع حريق بإحدى الغرف بمستشفى الصدر، بمحافظة قنا، وسرعان ما انتشر داخل المستشفى، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا بالاختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الصحية.

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