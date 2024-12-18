في واقعة غريبة من نوعها، بثت محطة الإذاعة UVB-76 المعروفة باسم إذاعة "يوم القيامة" أغنية "أنا روسي" للمغني شامان وموسيقى باليه "بحيرة البجع" ونشيد الاتحاد السوفيتي، وافترض بعض المستمعين أنها تعرضت للاختراق.

إذاعة يوم القيامة تبث رسالة غامضة

وتجدر الإشارة إلى أن إذاعة UVB-76، المعروفة أيضًا باسم راديو "أزير النحل" أو "يوم القيامة" تبث أصواتًا رتيبة وضجيجًا، لكن من وقت لآخر ترسل كلمات وإشارات غامضة. وهناك روايات تفيد بأن مجهولين ربما قاموا باختراق بثها.

وبثت المحطة هذه المرة تسجيلات صوتية غير عادية، وبينها أغنية "أنا روسي" للفنان الروسي شامان، وموسيقى باليه "بحيرة البجع" الكلاسيكي، ونشيد الاتحاد السوفيتي. ورجحت القناة أن هذه التغييرات في البث ربما تحمل رسالة معينة.

البث المعتاد لإذاعة يوم القيامة

يذكر أن إذاعة UVB-76 العسكرية بدأت في البث عام 1975 من محافظة لينينغراد تقريبا، وسرعان ما أصبحت معروفة بين هواة الراديو باسم The Buzzer (أزير النحل)، والمحتوى الرئيسي للبث هو الطنين الراداري بتردد 4625 كيلو هرتز.

وتبث المحطة بشكل مستمر، حيث ترسل علامة على شكل إشارة نغمة قصيرة واحدة تتكرر 25 مرة في الدقيقة.

لكن أصواتًا بشرية تتسرب في بعض الأحيان من خلال الطنين المستمر، وتنطق بسلسلة من العبارات التي تبدو بلا معنى باللغة الروسية، ثم تختفي بعد ذلك.

وحسبما قالت القناة التلفزيونية 360 الروسية ففي الفترة التي سبقت 24 فبراير 2022 وطوال عام 2023 تكثف نشاط UVB-76، وفي خريف عام 2010 أدرجت المحطة في بثها مقتطفات موسيقية من باليه بيوتر تشايكوفسكي "بحيرة البجع".

وهناك رأي مفاده أن هذه المحطة مرتبطة بمشروع "النظام المحيطي" أو "اليد الميتة" والذي تم تطويره في الاتحاد السوفيتي في عصر الحرب الباردة للرد على أية ضربة نووية حتى في حال إصابة كل مراكز القيادة.

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