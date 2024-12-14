السبت 14 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم غدا الأحد

تلاوات.فيتو
تلاوات.فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، غدا الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / أحمد  نعينع  وما تيسر من سورة النمل  10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سور النبأ/ النازعات/ التكوير 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمود محمد رمضان  وماتيسرمن سورة آل عمران  30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى  وماتيسرمن سورة الإسراء  15 ق
43: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / حسن محمد حسن عوض الدشناوي وماتيسرمن سورتى الحج/ المؤمنون  15ق

03: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمى  وماتيسرمن سورة مريم 40ق
55: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالرؤف شلبى  وماتيسرمن سورتى آل عمران- النساء    30ق

02: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالناصر حرك  وماتيسرمن سورة التوبة  15ق

27: 13(قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ /هاشم هيبة  وماتيسير سورة غافر   15
أماالختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ القصبى زلط 5ق الساعة 14:43

مصحف مجود للشيخ / عبدالباسط عبدالصمد  من سورتى  الصافات - ص        29
16:04( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / الشحات محمد أنور  وماتيسرمن سورة الأنعام  15ق 
16:22( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / محمد الصيفى  وماتيسرمن سورة البقرة  15
17:02( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عثمان الشبراوى  وماتيسرمن سورتى طه/ الانبياء 30ق
18:25( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /راغب مصطفى غلوش وماتيسرمن سورتى التحريم والملك   30ق
19:38( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / صلاح شمس الدين وماتيسرمن سورة المائدة   25ق

22:15( قرآن بعد العشاء) تلاو للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى  وماتيسرمن سورة الشعراء  3
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمود عبدالحكم  وما تيسر من سورتى الأعراف/ الأنفال  42ق

15: 24 (مساءً) للشيخ / شعبان الصياد  وما تيسر من سورتى يوسف/ قصار السور 44ق
01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ / السيد دراز وما تيسر من سورة الرعد   15ق

02:23 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة النساء   15ق

03:44 (بعد منتصف الليل) للشيخ / طه الفشنى  وما تيسر من سورة إبراهيم  42ق

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إذاعة القرآن الكريم إذاعة القرأن القرآن الكريم عبدالباسط عبدالصمد محمود عبدالحكم

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