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محافظات

غلق 100 منشأة وإعدام أغذية فاسدة خلال حملة على الأسواق بالدقهلية

حملات صحية بمحافظة
حملات صحية بمحافظة الدقهلية، فيتو

صرح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية أن فرق التفتيش التابعة لإدارة مراقبة الأغذية شنت خلال الأسبوع الماضي عدة حملات ميدانية على الأسواق والمحلات وأماكن تداول المواد الغذائية.

المرور على 282 منشأة غذائية 

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت عن المرور على 282 منشأة غذائية متنوعة تبين أن 100 منهم تستوجب الغلق الفوري لخطورتها على الصحة العامة.

استمرار الحملات المشتركة لضمان وصول غذاء صحي

كما  أكد "مدكور" استمرار الحملات المشتركة لضمان وصول غذاء صحي وأمن لجميع المواطنين، موجهًا إدارة مراقبة الأغذية  تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي بتكثيف حملاتها اليومية على مدار الساعة.

 

تحرير 227 محضرًا، وسحب 86 عينة للفحص بالمعامل

فيما لفتت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية، إلى  أن الأسبوع الماضى قد شهد تحرير 227 محضرًا، وسحب 86 عينة للفحص بالمعامل المركزية؛ لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 1071 كجم من أغذية متنوعة، و214 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي ووجود تغير في الخواص الطبيعية لها.

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