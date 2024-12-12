الخميس 12 ديسمبر 2024
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مدير الطب الوقائي يتفقد سير العمل بالحجر الصحي بمطار سوهاج الدولي

مدير عام الطب الوقائي
مدير عام الطب الوقائي يتفقد مطار سوهاج

تفقد اليوم الخميس الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي سير العمل بالحجر الصحي بمطار سوهاج الدولي  للمتابعة والتأكد من حسن سير العمل والانضباط والإلتزام  وذلك بحضور 
 الدكتور فؤاد أحمد علي رئيس قسم الحجر الصحي ورجال الحجز الصحي بمطار سوهاج الدولي.

 

حيث تفقد مديرعام الطب الوقائي غرف الحجر الصحي التي تقدم خدماتها للمسافرين وكذلك تتبع الإجراءات الصحية ومسارالمسافرين للإطمئنان إلي تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية الصحيحة.

 

وأكد النمر علي الإنضباط وسلامة الإجراءات المتبعة بالحجر الصحي مقدمًا شكره وتقديره لرجال الحجر الصحي لما يبذلونه من مجهودات كبيرة لخدمة الوطن والمواطن.

 

وفي سياق متصل أوضح "دويدار"أن الحجر الصحي بمطار سوهاج الدولي يقدم خدماته إلي مئات المسافرين يوميًا ما بين قادم ومغادر لعدد من الدول العربية والأجنبية علي متن مختلف  الرحلات  الجوية مؤكدًا أن الحجر الصحي بمطار سوهاج الدولي تم تزويده بأحدث أجهزة الفحص المتخصصة وذلك ضمن إجراءات الدولة المصرية التي تتخذها لرفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمسافرين بالمطارات المختلف.

 

جاء ذلك بتوجيهات وتكليف من الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وضمن إجراءات المتابعة المستمرة للإدارة العامة للطب الوقائي لإداراتها المختلفة والإطمئنان إلي انتظام سير العمل بها.
 

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الإجراءات الصحية الاجراءات الوقائية والاحترازية الاحترازية الانضباط والالتزام الخدمات الطبية المقدمة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية سوهاج

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