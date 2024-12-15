صحة الدقهلية تختتم فعاليات الدورة التدريبية على أساسيات جودة الخدمات

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية ختام فعاليات الدورة التدريبية، على أساسيات وجودة الخدمات المقدمة فى المبادرات الرئاسية الصحية وذلك بحضور 1800متدرب من مختلف وحدات الرعاية الأولية.

أقيمت الدورة التدريبية تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية لـ الطب الوقائى والدكتور رامى السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة زينب ربيع منسق المبادرات الرئاسية بالمديرية.

الهدف من الدورة التأكيد على أساسيات العمل



وأوضح وكيل الوزارة أن الهدف من الدورة التأكيد على أساسيات العمل وجودة الخدمات المقدمة فى المبادرات الرئاسية فى وحدات الرعاية الأولية وذلك بحضور فريق من قطاع مبادرات الصحة العامة بالوزارة.

تقديم التدريبات التى تساعد على تحقيق أعلى وأجود خدمة

كما لفت وكيل الوزارة إلى ضروره المواصله فى تقديم التدريبات التى تساعد على تحقيق أعلى وأجود خدمة مقدمة للمواطنين.

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