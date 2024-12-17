انتشال جثة فتاة مضطربة نفسيا انتحرت غرقا في الفيوم

انتحرت فتاة في الفيوم، غرقا إثر إلقائها بنفسها ببحر تلات العالي، وتم انتشال جثتها، ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة.

تفاصيل الحادث وبلاغ لمدير الأمن

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز الفيوم، عن وجود غريق ببحر تلات بقرية المندرة بمركز الفيوم، وانتقلت قوات الإنقاذ النهارى، وتم انتشال الجثة، تبين أنها للفتاة " منه الله. م.ر.س " 17 سنة، وترتدي كامل ملابسها ولا توجد إصابات ظاهرية بالجثة، ودلت تحريات إدارة البحث الجنائي أنها تعاني من اضطراب نفسي، وحاولت الانتحار منذ فترة وتم إنقاذها، ولم يشتبه في الوفاة جنائيا، وتم نقل الجثة لمستشفي الفيوم العام، تحت تصرف النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تصريح النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي

وتحرر محضر بمركز شرطة الفيوم، وتم العرض على النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل بتاريخ وساعة الوفاة وأسبابها، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

اليوم العالمي لمنع الانتحار

تحتفل الدول حول العالم، باليوم العالمي لمنع الانتحار، يوم 7 سبتمبر من كل عام، وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية في احتفال العام الجاري، بيانا بشأن اليوم العالمي للانتحار، جاء أن الانتحار مشكلة كبرى من مشكلات الصحة العامة التي لها عواقب اجتماعية وانفعالية واقتصادية وخيمة، ‏ويأتي الانتحار في المركز الرابع بين أسباب الوفاة في صفوفِ الشباب الذين تتراوح أعمارُهم بين 15 و29 عامًا.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 700000 شخص في العالم يموتون كل عامٍ بسبب الانتحار، وعلاوة على ذلك، فإن كل حالة انتحار يقابلها عدد أكبر كثيرًا من الأشخاص الذين يحاولون الانتحار، ووفقًا للتقارير العالمية إن أكثر من 77% من حالات الانتحار تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ومنها بُلدان في إقليم شرق المتوسط، وقُدِّر عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الانتحار في الإقليم بنحو 41637 شخصًا.





وتُبين الدراسات أن أكثر أساليب الانتحار شيوعًا تشمل شنق النفسِ، والتسمم بمبيدات الآفات، وإحراق الذات، وقتل النفس بالأسلحة النارية، والغرق، وتعاطي جرعات زائدة من المخدرات.



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