الأحد 15 ديسمبر 2024
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محافظات

مصرع شخصين في حادث تصادم على طريق أسيوط الغربي في نطاق الفيوم

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

لقي شخصان  في الفيوم مصرعهما، فى حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية، علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي، أمام نقطة اسعاف هوارة المقطع،  اتجاه أسيوط، بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم نقل الجثتين الي مشرحة مستشفى الفيوم العام،  تحت تصرف النيابة.

تفاصيل حادث تصادم على طريق اسيوط الغربي بنطاق محافظة الفيوم

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز الفيوم، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق أسيوط الغربي، أمام عزبة محمود السيد، بالقرب من نقطة إسعاف هوارة المقطع، المركز، بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية،  أسفر عن وفاة شخصين، وتم نقلهما الي مشرحة مستشفى الفيوم العام، وانتقلت قوة من مركز شركة الفيوم، وإدارة المرور،  وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وتبين تصادم سيارة ملاكي، مع دراجة بخارية،  نتيجة السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، تم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وتمكنت قوات الأمن من إعادة تسيير حركة المرور على جانبي الطريق، بعد رفع آثار الحادث.

قرار النيابة العامة حول حادث التصادم 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بمركز شرطة الفيوم، وتم إحالته إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة، بدفن الجثتين، بعد مناظرة الطب الشرعي لهما، وإعداد تقرير بأسباب وساعة الوفاة.

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كما انتدب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير بحالة المركبتين، وبيان توافر وسائل الأمن والمتانة من عدمه، وتحديد المخطئ من طرفي الحادث، وتولي التحقيق.
 

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