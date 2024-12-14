إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق "الفيوم - دمو"

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق دمو الفيوم، أمام مدخل جامعة النيل، بمساكن دمو بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج.

تصادم سيارتين بطريق الفيوم دمو

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي اخطارا من مأمور مركز الفيوم، يفيد بتصادم سيارتين بطريق الفيوم دمو، عند مدخل جامعة النيل، ووجود مصابين، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين تصادم سيارتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، وفقدان السيطرة علي السيارتين، ما أدي إلي تصادمهما وإصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

قرار النيابة العامة حول الحادث

وتحرر محضر بمركز شرطة الفيوم، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة، انتداب خبير فني، لمعرفة أسباب الخادث، وتحديد المخطئ، وإعداد تقرير شامل عن حالة السيارتين، ومدي توفر وسائل الأمن والمتانة بالسيارتين، وتولي التحقيق.

نصائح لقائدي المركبات للحد من حوادث السير

ويقدم خبراء المرور عددًا من النصائح لقائدي المركبات على الطرق والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية للحد من حوادث السير ووقف نزيف الأسفلت:

1-الصيانة الدورية للمركبات

2-التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدي إلى عدم وقوع حوادث

3-عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

4- عدم تعاطي المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

5- تجنب تخطي السيارات أثناء السير بالطريق.

6- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

7- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

8- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

9- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.



10- توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.





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