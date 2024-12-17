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محافظات

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بمحافظة الفيوم، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، أمام مدخل صوامع قرية قصر الباسل، بدائرة مركز اطسا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج. 

تفاصيل الحادث وبلاغ لمدير أمن الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز اطسا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب، وسيارة نصف نقل، علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الطيور بدائرة مركز شرطة اطسا، ووجود مصابين، وانتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين ان الحادث نتيجة السرعة الزائدة، ما ادي الي اختلال عجلة القيادة، في يد السائقين، وفقدان السيطرة على السيارتين، فوقع الحادت وتسبب في  إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم 

قرار النيابة العامة

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة إطسا،  وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير مفصل بسبب الحادث وحالة السيارتين، ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بهما، وتحديد خطأ المركبتين، وتولي التحقيق.

الوسائل الجديدة للحد من حوادث الشبورة

وضعت الإدارة العامة للمرور عدة وإجراءات  تحذيرية للحد من حوادث الشبورة خاصة مع دخول فصل الشتاء منها:
1- تفويج السيارات بجمع رجال المرور السيارات  ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق، وتسير معه في فوج واحد، مع خفض السرعة.
3- وضع سيارتين عليهما فنار، لإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم.
4- يهدئ رجال المرور حركة السيارات، لتجنب وقوع حوادث.
5- تتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين من الخدمات المرورية طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية.

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6- تراقب كاميرات الغرفة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات، ليتم الانتقال إلى موقعها بشكل سريع.
7- انتشار الخدمات المرورية على الطرق للمراقبة المستمرة لحركة المركبات أثناء مرور السيارات.

 

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