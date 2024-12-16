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بالأسماء، إصابة 8 أشخاص بحادث انقلاب سيارة أجرة في الفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

 أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة في الفيوم، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس،  وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

 

تفاصيل حادث انقلاب سيارة وأسماء المصابين

 وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس بدائرة مركز شرطة الفيوم، ووجود مصابين، وانتقلت قوات الشرطة و6 سيارات من مرفق إسعاف الفيوم لموقعة البلاغ، وتبين إصابة كل من، " خالد. م " 23 سنة، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وفتحي. خ  ،60 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهدان. ط، 43 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالوجه، حسان. خ، 35 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، عبد الرحمن. ع، 41 سنة، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعاشور. م  ، 44 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، شهاب. م  ، 25 عاما، مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى، قرني. ط  ، 69 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

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قرار النيابة العامة حول الحادث 

 وتحرر محضر بالواقعة  بمركز شرطة الفيوم، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة، انتداب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.
 

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