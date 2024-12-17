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محافظات

حالة الطقس غدا الأربعاء 18-12-2024 في محافظة الفيوم

قناطر اللاهون بالفيوم،
قناطر اللاهون بالفيوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية توقعاتها لحالة الطقس بمحافظة الفيوم غدا الأربعاء 18-12-2024، حيث يسود  طقس بارد نهارا، قارس البرودة ليلا.

 ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 20 درجة نهارا، و6 درجات ليلا.

نصائح مهمة تحمى طفلك من تقلبات الطقس 

تتسبب تقلبات الطقس خلال هذه الفترة، إلى إصابة الأطفال وحديثي الولادة بالعديد من الأمراض، ويطلق أطباء الأطفال  بعض النصائح التى تحمى الأطفال من تقلبات الطقس وأدوار البرد المتكررة، منها:  
1-عدم إلباس الطفل ملابس ثقيلة أو ملابس خفيفة هذه الفترة.
2-المواظبة على إعطاء الطفل ملعقة أو إثنان عسل نحل مع عصير الليمون.
3-تقديم الماء والسوائل للطفل باستمرار.
4-تقديم الفاكهة المتنوعة للصغار خاصة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والرمان والجوافة والبلح.
5-إعطاء الطفل الجرعة الوقائية من فيتامين د يوميا والجرعة الوقائية من فيتامين أ كل 6 أشهر.
6-إعطاء تطعيم الانفلونزا الموسمية للصغار بدءا من اهتمامهم 6 أشهر.
7-تطعيم الانفلونزا الموسمية لكل الأطفال ليس له علاقة بحساسية أكل أو شرب أو بيض.
8-الاهتمام بعلاج الحساسية عند الأطفال.
9-لا يجوز إعطاء المضاد الحيوي للطفل بدون استشارة طبية خاصة في أدوار البرد الفيروسية.
10-ممنوع موسوعات الشعب وبخاخات الكورتيزون فى علاج أدوار البرد بدون تشخيص الطفل أنه مصاب بحساسية الأنف أو الصدر.
11-ممنوع مدرسة أو تمارين والأطفال مصابين بالعدوى وعندهم سخونية وكحة.

نائب محافظ الفيوم والسكرتير المساعد يبحثان 123 شكوى في لقاء خدمة المواطنين

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 18-12-2024

درجات الحرارة المتوقعة غدا علي عموم الجمهورية

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 درجة مئوية.


وتسجل درجات الحرارة في السواحل الشمالية 19 درجة مئوية، وفي شمال الصعيد 21 درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد  25 درجة مئوية.

 

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 - 12 -2024

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