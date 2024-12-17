أسبوع الحسم، نتنياهو يغادر إلى جهة غير معلومة وترقب لتوقيع صفقة التبادل

شهدت مفاوضات صفقة الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، اليوم، حراكا وتقدما ملحوظا، الأمر الذي يمكن معه وصف الأسبوع الجاري بـ أسبوع الحسم.

إبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس

وفي هذا السياق، أشارت هيئة البث الإسرائيلي، الاثنين، إلى حدوث تقدم غير مسبوق، وأن الأسبوع الجاري سيكون حاسما في مفاوضات غير المباشرة بشأن إبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر عدة لم تسمها وصفتها بالرفيعة والمطلعة قولها: إن “المفاوضات بشأن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس تشهد تقدما غير مسبوق”.

وحذرت المصادر في المقابل، من أن “الاتفاق المحتمل قد يبقى بعض الأسرى الإسرائيليين، في الأسر لدى حماس لفترة طويلة، ما لم توافق إسرائيل على تقديم تنازلات كبيرة تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار".

حماس تتخلى عن شروط سابقة لتوقيع الاتفاق

على صعيد ذاته، قال مسئول كبير في حماس، إن الحركة مستعدة للتخلي عن الوقف الكامل للحرب لصالح وقف إطلاق النار.

غزة، فيتو

وتابع قيادي حماس فى تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه "تم تقديم اقتراح جديد لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وتبادل الأسرى في قطاع غزة، والذي يتضمن تنازلات كبيرة من جانب الحركة التي استجابت لمطالبها بوقف إطلاق نار كامل، ووقف الحرب والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية".

وتابع أيضًا، أن "حماس ما زالت تصر على السماح للفلسطينيين المهجرين بالعودة إلى شمال القطاع".

البيت الأبيض يلمح لقرب توقيع صفقة التبادل

من جانب الولايات المتحدة الأمريكية الفاعلة فى الوساطة إلى جانب مصر وقطر، أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة باتت قريبة من النجاح.

وأكد متحدث باسم البيت الأبيض، أن هناك تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات الجارية، مع استمرار التنسيق مع الأطراف المعنية لتحقيق تهدئة دائمة ووقف العمليات العسكرية.

وتبذل مصر وقطر، جهودا مكثفة مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة”.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أفاد أمس، عن قرب التوصل إلى اتفاق مع حركة “حماس” لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي حينها عن كاتس قوله: في اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن البرلمانية: “نحن أقرب ما نكون إلى صفقة مهمة منذ الصفقة السابقة”، في إشارة إلى هدنة بدأت في 24 نوفمبر 2023 واستمرت 7 أيام.

وتحدثت تقارير عبرية، فى وقت سابق اليوم، عن مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، تل أبيب بصورة مفاجئة إلى جهة خارجية غير معلومة، واجت معلومات على منصات التواصل ووسائل إعلام حول توجهه إلى القاهرة خصوصا أن تلك المغادرة تزامنت مع زيادة منسوب الحديث عن قرب توقيع صفقة تبادل برعاية مصرية، الأمر الذي نفته مصر لاحقا على لسان مصدر مطلع، مؤكدا عدم صحة هذه الأنباء.

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