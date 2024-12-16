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تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي وملك البحرين هاتفيًا.. الجانبان يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة.. ويبرزان أهمية الحفاظ على استقرار سوريا ولبنان ووحدة وسلامة أراضيهما

الرئيس السيسي وملك
الرئيس السيسي وملك البحرين.فيتو

تلقى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة وتبادل اطلاق سراح الرهائن 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية بشأن الوضع في غزة، وأكد الجانبان في هذا الصدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتبادل اطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون شروط أو عراقيل، مشددين على أن التهدئة في الأرض الفلسطينية تعد الأساس لعودة الاستقرار الإقليمي

مصر والبحرين تؤكدان حرصهما على ضرورة الحفاظ على استقرار سوريا ولبنان ووحدة وسلامة أراضيهما

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إلى أن الزعيمين تناولا كذلك التطورات في لبنان وسوريا، مؤكدين حرصهما على ضرورة الحفاظ على استقرار البلدين ووحدة وسلامة أراضيهما، وأن الزعيمين حذرا من اتساع رقعة الصراع، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تدمير لفرص استعادة السلم والأمن بالمنطقة ومقدرات شعوبها، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار حرص مصر على أمن دول الخليج كونه مكونًا أساسيًا لمنظومة الأمن القومي العربي

الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان أهمية تكاتف دول المنطقة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وبالأخص المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث أكد الزعيمان أهمية تكاتف دول المنطقة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بعدم الاستقرار الإقليمي، أخذًا في الاعتبار ما تطرحه تلك الأزمات المتلاحقة من تحديات وتهديدات جديدة، الأمر الذي يستلزم تكثيف التنسيق والتعاون بين دول المنطقة.
 

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