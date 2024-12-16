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خارج الحدود

يسرائيل كاتس: محورا فيلادلفيا ونتساريم لن يشكلا عائقا أمام إبرام صفقة الأسرى

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وزير جيش الاحتلال  الإسرائيلي،  يسرائيل كاتس قوله إن محوري فيلادلفيا ونتساريم لن يشكلا عائقا أمام إبرام صفقة تبادل الأسرى في قطاع غزة.

الموقف الإسرائيلي من محوري فيلادلفيا ونتساريم

 كما نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن كاتس قوله إن هناك حوارا مع العديد من الأطراف حول اليوم التالي للحرب في غزة، ولكن بشرط ألا تحكم حركة حماس القطاع.

 ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" نقلا عن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله “نحن أقرب إلى إبرام صفقة تبادل أكثر مما كنا عليه في أي وقت مضى”.


وزير جيش الاحتلال يؤيد صفقة الأسرى 

 وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي:" أن المختطفين هم الهدف الأول للحرب ونؤيد التوصل لصفقة تبادل حتى لو كانت جزئية".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين كشف مسئولون إسرائيليون أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة "خلال أقل من أسبوعين".

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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسئول إسرائيلي طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن اتفاق وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة يمكن أن يكتمل بحلول عيد "الحانوكا"، الذي يبدأ هذا العام مساء 25 ديسمبر الجاري.

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فيلادلفيا غزة جيش الاحتلال حماس

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