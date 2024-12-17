البيت الأبيض: نقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة باتت قريبة من النجاح.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن هناك تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات الجارية، مع استمرار التنسيق مع الأطراف المعنية لتحقيق تهدئة دائمة ووقف العمليات العسكرية.

يأتي هذا التصريح في ظل تزايد الضغوط الدولية لوضع حد للتصعيد المستمر وتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.

حماس: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مرهون بوقف شروط الاحتلال

صرّحت حركة حماس أن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بات ممكنًا إذا امتنع الاحتلال الإسرائيلي عن فرض شروط جديدة تُعقّد المفاوضات.

وأكدت الحركة في بيان لها أن مرونتها مستمرة في إطار الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق، لكنها شددت على أن تعنّت الاحتلال وطرحه شروطًا إضافية هو ما يعيق تقدم المباحثات.

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الضغوط الدولية لإيجاد حلول تنهي العمليات العسكرية المستمرة وتحقق تقدّمًا في ملف الأسرى بين الطرفين.

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