قبل توجهه إلى مصر وقطر، سوليفان في القدس المحتلة لبحث هدنة غزة

التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الخميس، برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وكبار المسئولين في القدس المحتلة؛ وسط ما يُنظر إليه على أنه الدفعة الأخيرة لإدارة بايدن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

مصر وقطر الوسيطان بين إسرائيل وحماس

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اجتمع سوليفان مع كبار الوزراء، بالإضافة إلى مسئولي الدفاع بما في ذلك رئيس جهاز الأمن الداخلي، رونين بار، ورئيس الموساد ديفيد برنياع، والمسؤول الحكومي عن الرهائن، جال هيرش.

وبعد الاجتماعات، من المقرر أن يسافر سوليفان إلى مصر وقطر - الوسيطان بين إسرائيل وحماس إلى جانب الولايات المتحدة.

96 من أصل 251 من الرهائن الإسرائيليين

ولا يزال هناك 96 من أصل 251 من الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة، بما في ذلك جثث 34 على الأقل أكد جيش الدفاع الإسرائيلي مقتلهم.

وأطلقت حماس سراح 105 مدنيين خلال هدنة استمرت أسبوعًا في أواخر نوفمبر، وأُطلق سراح أربعة رهائن قبل ذلك.

العثور على جثث 38 رهينة

وأنقذت قوات الاحتلال ثمانية رهائن أحياء، كما تم العثور على جثث 38 رهينة، بما في ذلك ثلاثة قُتلوا عن طريق الخطأ على يد جيش الإحتلال الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.