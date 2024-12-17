وفاة طبيب بيطري أثناء لعبه كرة القدم بمركز شباب بالقليوبية

فارق طبيب الحياة خلال مشاركته في مباراة كرة قدم، بصحبة أصدقائه، بمركز شباب قرية "كوم الأطرون" التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الوفاة طبيعية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفاة طبيب بيطري أثناء لعب الكرة بالقليوبية

البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية بلاغا يفيد وفاة شاب بقرية "كوم الأطرون" التابعة لمركز طوخ، وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن الدكتور مسعد عبد الفتاح طبيب بيطري، أثناء لعبه مباراة كرة قدم، بصحبة عدد من أصدقائه، حيث شعر بحالة إعياء مفاجئة، وسقط أرضا.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رياضة القليوبية توضح كواليس وفاة شاب بملعب

من جانبه، أوضح الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، كواليس ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، بشأن وفاة لاعب كرة قدم بأحد ملاعب بمدينة طوخ، بسبب بلع لسانه، مؤكدا أن الحقيقة مغايرة لما تم نشره.

وأشار الفرماوي إلى أن حقيقة الخبر تتمثل في وفاة شاب استأجر ملعبا مع أصدقائه، وأصيب بإعياء شديد فأسرع أصدقاؤه به إلى منزله، وتبين أنه حدث له هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوفي في الحال، ولم يتوفَ داخل الملعب نتيجة بلع لسانه كما انتشر على “فيس بوك”.

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أن هناك طاقما طبيا دائما ما يتوافر لإنقاذ أي حالة تبتلع اللسان أثناء لعب كرة القدم.

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