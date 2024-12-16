وفاة الضحية الخامسة في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بكفر شكر

توفي الضحية الخامسة في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بكفر شكر في محافظة القليوبية، ليلحق بأربعة آخرين لقوا مصرعهم جراء الحادث.

حادث تصادم سيارتين وتوك توك بكفر شكر في محافظة القليوبية

تنشر "فيتو" أسماء 4 ضحايا في حادث تصادم في محافظة القليوبية على طريق بنها كفر شكر البر الشرقي، بين سيارة نقل وتوك توك وسيارة ملاكي بسبب السير عكس الاتجاه.

وتبين أن المتوفين جميعهم من أسرة واحدة وهم: فوزي فرج فوزي 28 سنة، جودة عويس فوزي 22 سنة، محمد فرج فوزي 27 سنة، محمد عادل فوزي 25 سنة، وجميعهم من محافظة الدقهلية.

وانتقلت أجهزة الأمن بالقليوبية والمرور وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بسيارة شيفروليه نصف نقل على طريق البر الشرقي بكفر شكر أمام قرية البقاشين ووفاة 4 حالات بينهم أشقاء من محافظة الدقهلية، وتوفي منذ قليل الضحية الخامسة.

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