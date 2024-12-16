بالأسماء، مصرع 4 أشخاص بحادث تصادم في القليوبية

تنشر "فيتو" أسماء ضحايا حادث مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم في محافظة القليوبية على طريق بنها كفر شكر البر الشرقي، بين سيارة نقل وتوك توك وسيارة ملاكي بسبب السير عكس الاتجاه.

وتبين أن المتوفيين جميعهم من أسرة واحدة وهم: فوزي فرج فوزي 28 سنة، جودة عويس فوزي 22 سنة، محمد فرج فوزي 27 سنة، محمد عادل فوزي 25 سنة، وجميعهم من محافظة الدقهلية.

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في حادث تصادم بالقليوبية

وانتقلت أجهزة الأمن بالقليوبية والمرور وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بسيارة شيفروليه نصف نقل على طريق البر الشرقي بكفر شكر أمام قرية البقاشين ووفاة 4 حالات بينهم أشقاء من محافظة الدقهلية.

وتم نقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى ورفع آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري وتبين أن السبب الرئيسي في الحادث السير عكس الاتجاه مما تسبب في الحادث.

وكلفت أجهزة الأمن والبحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب مفتش الصحة لمناظرة جثامين الضحايا وطلب تحريات المباحث.

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