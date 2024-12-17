رئيس جامعة بنها ومحافظ القليوبية يستقبلان سفير دولة أذربيجان

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور الخان بولوخوف، سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، لبحث سبل التعاون الأكاديمي بين الجامعة والسفارة.

جامعة بنها، الدكتور ناصر الجيزاوي بسفير أذربيجان

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب، والدكتور سيمور نصيروف رئيس الجالية الأذربيجانية بمصر.



بدأ اللقاء بترحيب الدكتور ناصر الجيزاوي بسفير أذربيجان، معربا عن سعادته بتواجده بجامعة بنها، مؤكدا علي حرص الجامعة على الانفتاح على العالم من خلال تدعيم أواصر التعاون وتكوين شراكات بين الجامعة ومختلف المؤسسات.

جامعة بنها،عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الدولة المصرية ودولة أذربيجان

وقال رئيس الجامعة أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والسفارة خاصة فيما يتعلق بالنواحي الأكاديمية وتعليم اللغة الاذربيجانية لغير الناطقين بها.



وأشار " الجيزاوي" إلى أن اللقاء تناول أيضا التصورات المختلفة التي يمكن ان تقدمها الجامعة في هذا الصدد.



من جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الدولة المصرية ودولة أذربيجان، لافتا إلى دعمه المستمر لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.



من جانبه أبدى الدكتور الخان بولوخوف إعجابه بجامعة بنها، معربا عن سعادته بزيارتها، مؤكدا حرصه على مزيدا من التعاون المثمر مع الجامعة.

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