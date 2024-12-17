آثار تعذيب واشتباه تسمم بالجثة، تحريات المباحث في واقعة تخلص عاطل من زوجته بطوخ

كشفت تحريات المباحث في واقعة قيام عاطل بالتخلص من زوجته، بقرية الدير طوخ القليوبية وجود اشتباه تسمم بالجثة، وقيام المتهم وزوجته بالتعاطي الدائم للمواد المخدرة، وقبل الواقعة بأيام تفاجأ المتهم بقيام المجني عليها ببيع محتويات الشقة لصرفها على المواد المخدرة، مما أثار غضبه وقام بتعذيبها وحرقها بأماكن مختلفة بجسدها وارتطام رأسها بالحائط حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

جهود مكثفة لضبط قاتل زوجته بالقليوبية

وكانت قرية الدير بمدينة طوخ محافظة القليوبية شهدت واقعة قتل مأساوية راح ضحيتها سيدة على يد زوجها بسبب خلافات بينهم، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وبالعرض على اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية أمر بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ إلى العقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها، بقيام عاطل بالتخلص من زوجته بدائرة مركز شرطة طوخ.

عذب زوجته حتى الموت،تفاصيل قتل مواطن لزوجته بطوخ

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، ومعاونة النقيب طه سعيد، والنقيب أحمد نصر، والنقيب كمال إبراهيم محرم معاوني رئيس المباحث، قيام عاطل بتعذيب زوجته وقيامه بحرقها بأماكن متفرقة من الجسد وارتطامها بالحائط حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، وفر هاربًا.

كما دلت التحريات أن المتهم والمجني عليها دائمي تعاطي المواد المخدرة، والشجار الدائم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث وسرعة ضبط المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.