الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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وكيل تعليم الدقهلية يشهد تنفيذ تجربة خطة إخلاء مدرسة الشهيد هشام بركات

إخلاء مدرسة في الدقهلية،
إخلاء مدرسة في الدقهلية، فيتو

شهد الدكتور أشرف السيد إبراهيم العربي، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، تنفيذ تجربة خطة إخلاء مبنى مدرسة الشهيد المستشار هشام بركات الرسمية للغات.

 

تجربة خطة إخلاء مبنى مدرسة في طلخا



جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

الجهات المشاركة في خطة الاخلاء بمدرسة 

حيث حضر مدير المديرية تنفيذ تجربة خطة إخلاء مبنى مدرسة الشهيد المستشار هشام بركات الرسمية للغات بالتنسيق والتعاون مع عدة جهات منها: إدارة الدفاع المدني - إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة - شركة الكهرباء - مجلس مدينة طلخا - الإسعاف - هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، تحت إشراف حسناء صادق مدير إدارة المدارس الرسمية للغات والدكتورة  منى أحمد إبراهيم نائب مدير الادارة.

سيناريو افتراضي لنشوب حريق بمعمل علوم

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم قيام الطلاب والمعلمين بإخلاء المبني تنفيذًا لـسيناريو افتراضي لـنشوب حريق بمعمل علوم المدرسة نتيجة زلزال ووجود إصابات - لا قدر الله - وأبدي العربي إعجابه بوعي الطلاب وسرعة إستجابتهم لمعلميهم أثناء تنفيذ الخطة وكذلك سرعة وجاهزية جميع الأجهزة المشتركة في التنفيذ والإنقاذ.


تم تنفيذ خطة الإخلاء بحضور كل من الدكتور بوسي أبو المجد مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.. مقدم ياسر المهدي رئيس قسم إطفاء الدقهلية، والرائد محمد نور قائد مركز تدريب الحماية المدنية، والمحاسب السيد النخيلي رئيس مجلس مدينة طلخا، وأشرف عودة مدير أزمات مجلس المدينة، الدكتور أحمد عبد العاطي مدير الإسعاف، والمهندس محمود عبد العظيم مدير كهرباء طلخا، والمهندس ضياء وفا مدير مياه طلخا، وعبد الفتاح العراقي مدير إدارة الأزمات بديوان  المديرية.

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وكان في استقبال الجميع عماد الدوماني مدير إدارة طلخا التعليمية وسعاد أبو عيش وكيل الإدارة وإيمان الكحلاوي مدير مدرسة الشهيد المستشار هشام بركات.

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