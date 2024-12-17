الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الآثار الأسبق (صور )

محافظ الدقهلية يستقبل
محافظ الدقهلية يستقبل وزير الآثار الأسبق

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق في إطار زيارته للمحافظة للمشاركة في مناقشة إحدى رسائل الدكتوراه بجامعة المنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

ووجه " محافظ الدقهلية" حديثه للدكتور زاهي حواس قائلًا: شرفت المحافظة اليوم بزيارة عالم كبير من علماء الآثار المصرية ولدينا تطلعات مستقبلية للتعاون من أجل إبراز المعالم الأثرية التاريخية بالمحافظة وتسليط الضوء عليها لتكون محط أنظار واستقبال السياح ووضع الدقهلية على الخريطة السياحية والأثرية.

ومن جانبه أعرب الدكتور زاهي حواس عن سعادته البالغة لزيارة محافظة الدقهليه العريقة التي كانت يوم من الأيام عاصمة لمصر في أسرتين وتضم أهم المعالم الأثرية بتل المقدام بميت غمر وتل الربع بتمي الأمديد، بالإضافة إلي أنها أنجبت لمصر أعلام في شتى المجالات الدينية والأدبية والفنية والسياسية وغيرها.

وقام " محافظ الدقهلية" بإهداء درع المحافظة إلى الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق تقديرًا له ولزيارته للمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس الخريطة السياحية الدكتور زاهى حواس وزير الاثار الاسبق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جامعة المنصورة دكتور زاهي حواس محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

"عمارة" يتابع أثر التعلم بمدارس مشروع التعليم من أجل الغد في الدقهلية

الأرصاد تنظم ورشة عمل "الحد من الكوارث الناتجة عن تغير المناخ"

السبت، الأقصر تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعابد الكرنك

وزير الثقافة السعودي: الثقافة والفنون المصرية تحتل مكانة متميزة في وجدان المواطن السعودي

الأكثر قراءة

بالأسماء.. النقل تنقل ملكية طريق بني مزار وتنزع ملكية أراضٍ وعقارات لمحور شمال الأقصر

حذف "طلاق كنسي".. النواب يحسم قانون الضمان الاجتماعي بتعريف المنفصلة المسيحية

وفاة حسام حسن لاعب نجوم مصر ووالدته في حادث سير

ميدو يكشف سر عدم فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا ويهاجم الكاف

حبس عصام صاصا وشقيقه سنة مع الإيقاف في تزوير توكيل

معرض تراثنا، كرنفال منتجات التراث المصري.. ومصر تشهد أكبر تجمع لمنتجات الصعيد

موقف أكرم توفيق من التجديد للأهلي وتطورات عرض بيراميدز

مذيعة الـ CNN تثير الغضب مجددًا.. بثت تقريرا مزيفا عن سوريا ومطالبات بمنع دخول كلاريسا الدول العربية

منوعات

المزيد

سائل منوي من فئران فضائية يمهد الطريق لاستعمار البشر للقمر والمريخ!

بيع تذاكر حفل أم كلثوم بتقنية "الهولوجرام" في السوق السوداء بالمغرب

اتهام علامة تجارية باستغلال الموظفين الأفارقة.. ما علاقة ميجان ماركل بالأمر؟

انتحار لاعب كرة السلة يانيس تيما بعد الانفصال عن زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024؟

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

3810 جنيهات لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها لـ 1000 جنيه.. منح العمالة غير المنتظمة لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العثور على فلوس في المنام وعلاقتها بالتحذير من ارتكاب أفعال محرمة

دار الإفتاء توضح مدى اعتبار عادات الناس وأعرافهم في الشريعة الإسلامية وشروط ذلك

أسماء سورة النبأ وفضائلها وما ورد بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية