محافظ الدقهلية يتفقد مناطق حي غرب (صور)

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية مفاجئة بنطاق حي غرب المنصوره.

جولة محافظ الدقهلية في غرب المنصورة

وتفقد اللواء " مرزوق " المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة لمتابعة العمل بملف التصالح علي مخلفات البناء وشدد علي تكثيف العمل بهذا الملف وسرعة الانتهاء من استخراج كافة شهادات البيانات وتسليمها للمواطنين والانتهاء من تقديم وتجهيز جميع الملفات وعرضها علي لجان البت، وتفقد مركز اصدار تراخيص المحال العامه.

النظافه والاشغالات بشوارع حي غرب



كما تفقد " المحافظ " مستوي النظافه والاشغالات بشوارع حي غرب المنصورة ووجه بتكثيف مستوي النظافه ورفع جميع الاشغالات من الشوارع لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والسيارات.

جودة الخبز المقدم للمواطنين



وأيضًا تفقد " مرزوق " أحد المخابز البلديه بشارع الترعه لمتابعة مستوي جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات الفنيه والتأكد من صرفه لمستحقيه، ووجه بتحرير محضر مخالفة أوزان لصاحب المخبز.



تفقد منافذ بيع السلع والمواد الغذائية والخضروات

كما تفقد " المحافظ " عدد من منافذ بيع السلع والمواد الغذائية والخضروات والفواكه ووجه لوكيل وزارة التموين بمراجعة كافة الأسعار بالمنافذ للتأكد من عدم المغالاه في الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.

تفقد أعمال التطوير الجاريه بحمام سباحة التربية والتعليم بشارع الجلاء



كما قام ط " مرزوق " بتفقد أعمال التطوير الجاريه بحمام سباحة التربية والتعليم بشارع الجلاء، ووجه بتكثيف أعمال التنفيذ والانتهاء منه وتسليمه قبل نهاية شهر يناير القادم.

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