الجمعة 13 ديسمبر 2024
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محافظات

نشوب حريق بمطعم في منطقة قحافة بطنطا

حريق هائل داخل مطعم
حريق هائل داخل مطعم في منطقة قحافة 

نجحت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية، اليوم، في السيطرة على حريق هائل نشب داخل مطعم في منطقة قحافة التابعة لقسم ثان طنطا دون تسجيل أي خسائر بشرية.

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تلقت مديرية أمن الغربية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع الحريق في مطعم يقع أسفل عمارة مكونة من 11 طابقًا، وعلى الفور، توجهت فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تمت السيطرة على النيران بنجاح.

جرى إخطار الجهات المختصة بـ محافظة الغربية التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع تكليف خبراء الطب الشرعي لتحديد سبب الحريق.

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ومؤخرا، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الإطفاء.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق البحث عن أسباب الحريق.

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