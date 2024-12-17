الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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حوادث

التحقيقات: لا شبهة جنائية بحريق شقة في العباسية

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 كشفت تحقيقات نيابة الوايلي حول حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة العباسية، أنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة بعد أن تبين أن ماسا كهربائيا السبب. 

وسيطرت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة على حريق نشب داخل شقة بالطابق الأول لعقار مكون من 3 طوابق بشارع العباسية بدائرة  لقسم شرطة الوايلي.

البداية ببلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة الوايلي من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة العباسية، والدفع بـ 3 سيارات إطفاء ونجحت في إخماده.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قوات الدفاع المدني مديرية أمن القاهرة غرفة عمليات النجدة

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