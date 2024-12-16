السيطرة على حريق بمستشفى العباسية

أخمدت قوات الدفاع المدنية، منذ قليل، حريقا شب داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات التبريد، ليتمكن فريق من المعمل الجنائى من فحص آثار الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت غرفة الحماية المدنية دفعت بـ ٣ سيارات، وتمكنت من السيطرة عليه بعد جهود مكثفة، وتعمل جهات التحقيق والأجهزة المختصة على فحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وملابساته.

وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

السيطرة على حريق محدود بمستشفي سان بولا

وفي ذات السياق نجحت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق محدود اندلع بـمستشفى سان بولا، ويواصل فريق من المعمل الجنائى فحص الحريق اثر انتهاء المطافئ من عمليات التبريد.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق اندلع بمطبخ المستشفى والسبب ماس كهربائي.

تحاول الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة للسيطرة على حريق بـ مستشفى سان بولا بحدائق القبة، حيث تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء.

تلقى مدير أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بـ مستشفى سان بولا بدائرة قسم بولاق الدكرور.

وتم الدفع بسيارات المطافئ وسيارات الإسعاف تحسبا من وجود مصابين.

حريق هائل داخل شقة سكنية بالمنيل

وعلى جانب آخر، كانت شهدت منطقة مصر القديمة، أمس، واقعة مأساوية عندما نشب حريق هائل داخل شقة سكنية مما أسفر عن مصرع سيدة وطفليها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق ووجود متوفين داخل شقة سكنية بمنطقة المنيل.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية مما أسفر عن سيدة وطفليها.

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