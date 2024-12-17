المعمل الجنائي يكشف سبب حريق مخبز المعادي وإصابة 3 أشخاص

كشف فحص المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة أن انفجار أسطوانة بوتاجاز وراء حريق مخبز بشارع أحمد ذكي في حدائق المعادي، نتج عنه إصابة 3 أشخاص بجروح خطرة وتم نقلهم إلى المستشفى، بدائرة قسم شرطة المعادي

البداية بلاغ تلقاه رئيس مباحث قسم شرطة المعادي من، بعدما غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق داخل أحد المخابز، ما أسفر عن انفجار أسطوانة بوتاجاز، وإصابة 3 أشخاص بجروح خطرة.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع النيران، وتم فرض كردون أمني، وتمت السيطرة علي النيران وإخمادها، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

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