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حوادث

ماس كهرباء وراء حريق شقة بالعباسية

حريق شقة بالعباسية،
حريق شقة بالعباسية، فيتو

سيطرت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة على حريق نشب داخل شقة بالطابق الأول لعقار مكون من 3 طوابق بشارع العباسية بدائرة  لقسم شرطة الوايلي.

البداية بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة الوائلي من غرفة عمليات النجدة يفيد حكمدار العاصمة فتم على الفور الدفع بـ 3 سيارات إطفاء ونجحت في إخماده.

وأشارت التحريات الأولية، أن سبب الحريق ماس كهربائي وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قوات الدفاع المدني حريق أمن القاهرة

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