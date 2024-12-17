محافظ الأقصر يستقبل رهبان دير الأنبا متاؤوس الفاخورى (صور)

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، كلا من القمص هدرا، والقمص أنطونيوس، والقمص بولا، والقمص شنودة من رهبان دير الأنبا متاؤوس الفاخورى بقرية توماس3 بمركز ومدينة إسنا.

وفد قبطي يعرض مشاكله على محافظ الأقصر

وأوضح رهبان الدير أن كافة الطرق المؤدية للدير سواء الطريق الزراعى أو الصحراوى تحتاج إلى تمهيد ورصف، لأن الطرق غير مهيأة لسير السيارات بها، مطالبين برصف الطرق لتتناسب مع مكانة الدير الأثرية،كما تناول اللقاء الحاجة الملحة لتوصيل خدمات الصرف الصحي للدير بشكل خاص وقرية توماس3 بشكل عام.

محافظ الأقصر: نسعى لبحث مختلف المشكلات التى تواجه المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر أنه يسعى جاهدًا لبحث مختلف المشكلات التى تواجه المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل مع مديرية الطرق، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهات المنوطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الانتهاء من رصف الطريق وتمهيده، وكذلك بحث مشكلة توصيل خدمات الصرف الصحي للمنطقة بالكامل.



يذكر أن دير الأنبا متاؤوس الفاخورى بإسنا يعد من الأديرة الأثرية، حيث يرجع للقرن الرابع الميلادي، ومسجل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10357 لسنة 1951 ميلاديا، وتم الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بتاريخ 22 يناير 20219 بمشروع ترميم كامل للدير.

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