الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حصاد مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر خلال 2024

مياه الشرب
مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الأقصر بقيادة اللواء أحمد رمضان رئيس الشركة، عن كافة الإنجازات في عدد من المشروعات خلال عام 2024.

مبادرة حياة كريمة بالأقصر 

وعن المبادرة الرئاسية حياة كريمة  المرحلة الأولى بمركزي إسنا وأرمنت ومشروعات أخرى، تم الانتهاء من (20569) وصلة منزلية صرف صحي بمركز إسنا من إجمالي (22026) وصلة بنسبة 93 %، وتم الانتهاء من 8372 وصلة منزلية صرف صحي بمركز أرمنت من إجمالي (9547 ) وصلة بنسبة 88%.

وجرى تشغيل الصرف الصحى بقرية الرياينة بمركز أرمنت، ونجع الترعة التابع لمشيخة الكرنك (والتى كانت من المناطق المحرومة) تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، كما تم توصيل مواسير مياه الشرب للمدينة الصناعية بقرية الدير بإسنا بطول 450 م قطر 4 بوصة تنفيذ هيئة تنمية الصعيد تكلفة 520 ألف جنيه، وأشارت إلى أن جارى الإنتهاء من تنفيذ عدد (800 ) وصلة صرف صحى بالزينية.

مشاريع الصرف الصحي في الأقصر 

وعن مشروع الصرف الصحى لريف صعيد مصر تمويل بنك التنمية الإفريقي جارى تنفيذ أعمال الصرف الصحى المتكامل لعدد 5 قرى غرب مركز إسنا وهم (الغريرة - الكيمان- أصفون - طفنيس- حلفا)، وجارى تنفيذ أعمال الصرف الصحى المتكامل لعدد 5 قرى أخرى شرق النيل 3 قرى مركز إسنا هم (الدبابية – المعلا - الشغب) وعدد(2) قرية مركز الطود هم (العديسات بحرى -العديسات قبلى) تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بتكلفة ( 108 مليون يورو).

كما تم نهو مشروع خط السيب النهائى بطول 6.5 كم قطر لمحطة معالجة الدبابية والطود ( طاقة 14 / 21 ألف م3/يوم )، وتم الحصول على ترخيص خط صرف السيب النهائى لمحطة معالجة الدبابية والطود على مصرف السلامية  من وزارة الري، والحصول على تصريح تنفيذ عداية قطر 3.20 متر لخطوط طرد قطر (700، 900) مم  لمعالجة الكيمان على الطريق السريع مصر – أسوان الغربى من الهيئة العامة للطرق ( تنفيذ المقاولون العرب ) والمتقاطع مع القطار السريع.

محطات مياه الشرب 

وحول مشروع  محطة مياه الشرب الهنادى والخط الناقل في مركز إسنا تمويل وتنفيذ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID)، ومحطة مياه الشرب الهنادى طاقة تصميمية (17 ألف م3/يوم) وخط المياه الناقل بإجمالى تكلفة ( 22 مليون دولار )، حيث دخلت الخدمة فى منتصف شهر نوفمبر 2024 لخدمة (10) قرى تعداد سكان  ( 133 ألف نسمة ).

 

فيما تم تشغيل ( 2) بئر نظام الآبار الشاطئية RBF بقرية الصعايدة مركز الزينية لسد العجز المائى نتيجة لضعف الضغوط بتكلفة 1.5مليون جنيه، كما تم ترفيق الغابة الشجرية بالرواجح غرب النيل (50 فدان) تمهيدًا لزراعتها، تشغيل محطة الطاقة الشمسية  (طاقة 47 ك. وات) بمحطة معالجة الرواجح بمركز القرنة، وتم متابعة وتطهير المآخذ من الحشائش والعوائق عن طريق إدارة سلامة ومأمونية المياه، وجرى الانتهاء من تشغيل محطة المنشآت الشرطية بالحبيل طاقة 5000م٣/يوم بتكلفة 60 مليون جنيه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر مياه الشرب الصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظة الأقصر حصاد 2024

مواد متعلقة

إنشاء مستشفى جديد وتشغيل 5 مراكز صحية، حصاد إنجازات صحة الأقصر خلال 2024

انحراف أتوبيس عن مساره في الأقصر ونجاة 47 راكبا (صور)

وزير الزراعة يتفقد مركز الأقصر التنسيقي بعد الانتهاء من أعمال تجهيزه بالكامل

شعبة الذهب: 30% ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر خلال عام (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

حذف "طلاق كنسي".. النواب يحسم قانون الضمان الاجتماعي بتعريف المنفصلة المسيحية

ميدو يكشف سر عدم فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا ويهاجم الكاف

وفاة حسام حسن لاعب نجوم مصر ووالدته في حادث سير

عرض مغري يقرب محمد صلاح من حسم مستقبله مع ليفربول

النواب يوافق على مجموع مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

أهم إجراءات مكافحة العدوى لمواجهة دور البرد المنتشر

طموح وواضح، رئيس النواب يعلق على بيان وزير الاستثمار ويحيله للجان النوعية

مدرج في قوائم العقوبات الغربية، من هو الجنرال الروسي الذي اغتالته أوكرانيا اليوم ؟

منوعات

المزيد

بيع تذاكر حفل أم كلثوم بتقنية "الهولوجرام" في السوق السوداء بالمغرب

اتهام علامة تجارية باستغلال الموظفين الأفارقة.. ما علاقة ميجان ماركل بالأمر؟

انتحار لاعب كرة السلة يانيس تيما بعد الانفصال عن زوجته

حروب خفية وغدر وخيانة، بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمصر في 2025

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024؟

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

3810 جنيهات لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-12-2024 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

أهم موانئ التصدير خلال عام 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مدى اعتبار عادات الناس وأعرافهم في الشريعة الإسلامية وشروط ذلك

أسماء سورة النبأ وفضائلها وما ورد بشأنها

فضل سورة الجن وأسمائها وعدد مرات التقائهم بالنبي

المزيد
الجريدة الرسمية