حصاد مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر خلال 2024

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الأقصر بقيادة اللواء أحمد رمضان رئيس الشركة، عن كافة الإنجازات في عدد من المشروعات خلال عام 2024.

مبادرة حياة كريمة بالأقصر

وعن المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الأولى بمركزي إسنا وأرمنت ومشروعات أخرى، تم الانتهاء من (20569) وصلة منزلية صرف صحي بمركز إسنا من إجمالي (22026) وصلة بنسبة 93 %، وتم الانتهاء من 8372 وصلة منزلية صرف صحي بمركز أرمنت من إجمالي (9547 ) وصلة بنسبة 88%.

وجرى تشغيل الصرف الصحى بقرية الرياينة بمركز أرمنت، ونجع الترعة التابع لمشيخة الكرنك (والتى كانت من المناطق المحرومة) تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، كما تم توصيل مواسير مياه الشرب للمدينة الصناعية بقرية الدير بإسنا بطول 450 م قطر 4 بوصة تنفيذ هيئة تنمية الصعيد تكلفة 520 ألف جنيه، وأشارت إلى أن جارى الإنتهاء من تنفيذ عدد (800 ) وصلة صرف صحى بالزينية.

مشاريع الصرف الصحي في الأقصر

وعن مشروع الصرف الصحى لريف صعيد مصر تمويل بنك التنمية الإفريقي جارى تنفيذ أعمال الصرف الصحى المتكامل لعدد 5 قرى غرب مركز إسنا وهم (الغريرة - الكيمان- أصفون - طفنيس- حلفا)، وجارى تنفيذ أعمال الصرف الصحى المتكامل لعدد 5 قرى أخرى شرق النيل 3 قرى مركز إسنا هم (الدبابية – المعلا - الشغب) وعدد(2) قرية مركز الطود هم (العديسات بحرى -العديسات قبلى) تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بتكلفة ( 108 مليون يورو).

كما تم نهو مشروع خط السيب النهائى بطول 6.5 كم قطر لمحطة معالجة الدبابية والطود ( طاقة 14 / 21 ألف م3/يوم )، وتم الحصول على ترخيص خط صرف السيب النهائى لمحطة معالجة الدبابية والطود على مصرف السلامية من وزارة الري، والحصول على تصريح تنفيذ عداية قطر 3.20 متر لخطوط طرد قطر (700، 900) مم لمعالجة الكيمان على الطريق السريع مصر – أسوان الغربى من الهيئة العامة للطرق ( تنفيذ المقاولون العرب ) والمتقاطع مع القطار السريع.

محطات مياه الشرب

وحول مشروع محطة مياه الشرب الهنادى والخط الناقل في مركز إسنا تمويل وتنفيذ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID)، ومحطة مياه الشرب الهنادى طاقة تصميمية (17 ألف م3/يوم) وخط المياه الناقل بإجمالى تكلفة ( 22 مليون دولار )، حيث دخلت الخدمة فى منتصف شهر نوفمبر 2024 لخدمة (10) قرى تعداد سكان ( 133 ألف نسمة ).

فيما تم تشغيل ( 2) بئر نظام الآبار الشاطئية RBF بقرية الصعايدة مركز الزينية لسد العجز المائى نتيجة لضعف الضغوط بتكلفة 1.5مليون جنيه، كما تم ترفيق الغابة الشجرية بالرواجح غرب النيل (50 فدان) تمهيدًا لزراعتها، تشغيل محطة الطاقة الشمسية (طاقة 47 ك. وات) بمحطة معالجة الرواجح بمركز القرنة، وتم متابعة وتطهير المآخذ من الحشائش والعوائق عن طريق إدارة سلامة ومأمونية المياه، وجرى الانتهاء من تشغيل محطة المنشآت الشرطية بالحبيل طاقة 5000م٣/يوم بتكلفة 60 مليون جنيه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.