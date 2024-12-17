تزيين 19 محول كهرباء بنقوش فرعونية في الأقصر (صور)

حرص اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، على متابعة استكمال أعمال تجميل محولات الكهرباء وتحويلها إلى أعمال فنية من خلال الرسومات الزيتية التي تعبر عن جمال الطبيعة والمناظر الفرعونية.

تجميل أكشاك الكهرباء في الأقصر

وأوضح اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر أنه فى إطار التعاون المثمر بين محافظة الأقصر وجامعة الأقصر من خلال تحقيق الهوية البصرية وتجميل مدينة الأقصر أمام السائحين، جارى التنسيق بالرسم علي الأكشاك والمحولات الكهربائية بمنطقة حي جنوب، وذلك بطول المسار السياحي، بواسطة أعضاء من هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة بقيادة الدكتور احمد حمزة عميد الكلية وتحت إشراف الدكتور رمضان عبد المعتمد، بكلية الفنون الجميلة، ومستشار رئيس الجامعة للشئون الثقافية والفنون والتنسيق الحضاري،

وأكد أنه تم الرسم على عدد 19 محول بالمناطق الآتية، 4 محولات بمدخل مدرسة الصنايع، و1 محول وحائط بمنطقة البحث الجنائي، و1 محول خلف النيابة الإدارية، و2 محول مدخل فندق الجولي فيل ناحية منطقة الشيراتون، و1 محول في مدخل الشيراتون، عدد 4 محول بجوار سور شركة مياه الشرب والصرف الصحي، و2 محول ملاصق لسور كلية الفنون الجميلة، 3 محول بجوار سور المساحة القديم بميدان الابروتيل، وجاري إستكمال الأعمال في مناطق أخرى.



جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة الإهتمام بأعمال تطوير ميادين وشوارع المحافظة، مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جامعة الأقصر برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر.

وفي هذا الصدد أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على أهمية تجميل محولات الكهرباء بالمناطق والمسارات السياحية عن طريق رسومات مناظر طبيعية عليها ومناظر فرعونية تدل على عراقة وأصالة الحضارة المصرية، مشددا على استمرار جهود التجميل والتطوير بكافة قرى ومراكز المحافظة، لإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة.

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